Багдад, 17 декабря, 2018, 02:17 — ИА Регнум. Требование конституции Ирака выполнил недавно избранный президент Бархам Салех. Он отказался от британского гражданства, говорится в сообщении президентской канцелярии.

Defenselink.mil Бархам Салех

Салех выразил «благодарность и почтение» Соединенному Королевству, которое предоставило ему гражданство в период президентства Саддама Хусейна. Нынешний президент тогда находился в оппозиции к Хусейну.

Иракская конституция запрещает высшему руководству страны иметь иностранное гражданство.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Ирака избрал Бархама Салеха президентом 2 октября 2018 года. Ранее 58-летний политик был главой правительства Иракского Курдистана. На президентском посту он сменил Мухаммеда Фуада Масума Хаврами.

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