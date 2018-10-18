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Бархам Салех: Ирак не будет присоединяться ни к каким региональным блокам

Политика

Президент Ирака выступил с заявлением о том, что страна избрала путь «невмешательства в дела других государств» и отныне не будет вступать ни в какие региональные блоки

Бархам Салех: Ирак не будет присоединяться ни к каким региональным блокам
Ray Swi-hymn
Дрейфующая льдина

Багдад, 18 октября 2018, 16:50 — REGNUM  Новоизбранный президент Ирака Бархам Салех выступил с заявлением о том, что отныне страна избрала путь «невмешательства в дела других государств» и теперь не будет вступать ни в какие региональные блоки. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», Салех также добавил, что в обязательства Ирака входит осуществление действий по ослаблению напряженности в регионе и стимулированию взаимного понимания между региональными субъектами международных отношений.

Салех отметил, что внешняя политика Ирака будет основываться на принципе уважении суверенитета других государств. Более того, президент заявил, что его страна вступает в новую эпоху, где будет сформировано эффективно работающее правительство, способное преодолеть возникающие трудности и привнести мир и прогрессивное начало в жизнь населения Ирака.

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Зарубежная хроника
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