Бархам Салех: Ирак не будет присоединяться ни к каким региональным блокам

Багдад, , 16:50 — REGNUM Новоизбранный президент Ирака Бархам Салех выступил с заявлением о том, что отныне страна избрала путь «невмешательства в дела других государств» и теперь не будет вступать ни в какие региональные блоки. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», Салех также добавил, что в обязательства Ирака входит осуществление действий по ослаблению напряженности в регионе и стимулированию взаимного понимания между региональными субъектами международных отношений.

Салех отметил, что внешняя политика Ирака будет основываться на принципе уважении суверенитета других государств. Более того, президент заявил, что его страна вступает в новую эпоху, где будет сформировано эффективно работающее правительство, способное преодолеть возникающие трудности и привнести мир и прогрессивное начало в жизнь населения Ирака.