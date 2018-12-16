Москва, 16 декабря, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Рейтинг российских достопримечательностей в 2018 году, по данным исследования, проведённого аналитическим агентством «Турстат» возглавила Красная площадь. Об этом сообщила 16 декабря пресс-служба агентства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

Рейтинг самых популярных российских достопримечательностей был составлен на основе отзывов в интернете и по результатам анализа посещаемости.

Список возглавила Красная площадь, посетить которую считает необходимым любой турист, оказавшийся в Москве. По данным за 2018 год Красную площадь посетили более 20 млн туристов.

Также в первую пятёрку самых любимых туристами достопримечательностей входят: Петергоф в Санкт-Петербурге, Казанский кремль в Казани, Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом-Посаде Московской области и озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии.

Стоит отметить, что Москва вошла в топ-10 лучших городов мира для путешествия осенью по версии канала CNN.