Шри-Джаяварденепура-Котте, 15 декабря, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Заявление о своей отставке подписал премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса, пишет 15 декабря портал Economy Next.

Joel Kramer Отставка

Отмечается, что апелляционный суд Шри-Ланки в начале декабря запретил исполнять свои обязанности как самому премьер-министру, так и правительству государства. Раджапакса обжаловал это решение, однако Верховный суд страны утвердил принятое ранее судебное решение. Позднее сын Раджапаксы Намал написал в своем Twitter, что его отец принял решения сложить свои полномочия.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября парламент Шри-Ланки вынес вотум недоверия премьер-министру Махинде Раджапаксе.

Читайте также: Парламент Шри-Ланки вынес вотум недоверия премьер-министру