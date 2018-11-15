Шри-Джаяварденепура-Котте, , 14:42 — REGNUM Парламент Шри-Ланки вынес вотум недоверия премьер-министру Махинде Раджапаксе. По сообщению индийского новостного издания «Дайник бхаскар», 14 ноября спикер парламента Кару Джаясурья объявил о лишении действующего правительства поддержки населения, интересы которого представляет высший законодательный орган страны.

Парламент Шри-Ланки также потребовал, чтобы президент страны Майтрипала Сирисена последовал предусмотренной конституцией страны процедуре и снял Махинду Раджапаксе с поста главы правительства.

26 октября президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сместил с должности премьер-министра Ранила Викрамасингхе и назначил на данную должность своего сторонника Махинду Раджапаксе. При возникновении угрозы вынесения парламентом вотума недоверия действующему правительству Майтрипала Сирисена также распорядился о роспуске высшего законодательного органа страны и проведении досрочных парламентских выборов. Впоследствии Верховный суд Шри-Ланки отменил решение президента о роспуске парламента.