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Парламент Шри-Ланки вынес вотум недоверия премьер-министру

Политика

Махинда Раджапаксе, назначенный на должность премьер-министра 26 октября, будет вынужден покинуть данный пост

Шри-Джаяварденепура-Котте, 15 ноября 2018, 14:42 — REGNUM  Парламент Шри-Ланки вынес вотум недоверия премьер-министру Махинде Раджапаксе. По сообщению индийского новостного издания «Дайник бхаскар», 14 ноября спикер парламента Кару Джаясурья объявил о лишении действующего правительства поддержки населения, интересы которого представляет высший законодательный орган страны.

Парламент Шри-Ланки также потребовал, чтобы президент страны Майтрипала Сирисена последовал предусмотренной конституцией страны процедуре и снял Махинду Раджапаксе с поста главы правительства.

26 октября президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сместил с должности премьер-министра Ранила Викрамасингхе и назначил на данную должность своего сторонника Махинду Раджапаксе. При возникновении угрозы вынесения парламентом вотума недоверия действующему правительству Майтрипала Сирисена также распорядился о роспуске высшего законодательного органа страны и проведении досрочных парламентских выборов. Впоследствии Верховный суд Шри-Ланки отменил решение президента о роспуске парламента.

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Зарубежная хроника
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