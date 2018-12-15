Москва, 15 декабря, 2018, 08:18 — ИА Регнум. В рамках учений «Индра Нэви-2018» корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Индии выполнили артиллерийские стрельбы. Об этом сообщили 15 декабря в пресс-службе ТОФ.

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Отмечается, что в ходе маневров, проходящих в акватории Бенгальского залива, артиллерийские расчеты кораблей двух стран вначале провели стрельбы по имитированной воздушной цели, а затем поразили дрейфующую надводную мишень.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в 2018 году в рамках учений «Индра Нэви-2018» военные моряки двух стран будут отрабатывать методы борьбы с подводными лодками, а также мероприятия по противовоздушной обороне на море.

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