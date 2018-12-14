Москва, 14 декабря, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 14 декабря, цены на нефть в Азии незначительно снизились после трехпроцентного скачка на предыдущей сессии на фоне предположений о том, что мировые поставки могут стабилизироваться к середине 2019 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

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«Международное энергетическое агентство (МЭА), которое представляет интерес потребителей энергии на Западе, дало быкам нефти некоторую надежду, прогнозируя дефицит предложения во втором квартале 2018 года по сравнению с месяцем назад, когда оно заявило, что ожидает профицит для всего 2019 года.

Прогноз появился после того, как ОПЕК заявила на этой неделе, что спрос на сырую нефть в 2019 году упадет до 31,44 млн баррелей в сутки, что на 100 тыс. баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось в прошлом месяце, и на 1,53 млн баррелей меньше, чем в настоящее время. По сути, ОПЕК и ее союзники договорились на прошлой неделе сократить добычу нефти больше, чем ожидал рынок», — пояснил эксперт.

Между тем Управление энергетической информации (EIA) сообщило в четверг, что запасы сырой нефти в США упали на 1,2 млн баррелей за неделю до 7 декабря. Однако снижение было меньше, чем ожидалось, поскольку рынки ранее прогнозировали снижение на 3 млн баррелей. Это хороший сигнал к тому, что нефть до конца 2018 года и начала 2019 года будет стабильна.

«В краткосрочной перспективе цены будут находиться в диапазоне от $58,90—62,80 за баррель нефти марки Brent. А для сланцевой нефти WTI диапазон составит от $50,87—54,00 за баррель», — считает Гасанов.

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