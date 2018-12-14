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База для роста нефти сформировалась

Экономика

Технически нефть находится в локальном восходящем тренде

Москва, 14 декабря 2018, 12:42 — REGNUM  Сегодня, 14 декабря, цены на нефть снижаются. Инвесторы опасаются, что китайская экономика начала замедляться. Годовой рост объема промышленного производства составил 5,4% против прогнозных 5,9%, при этом объем розничных продаж в годовом выражении вырос до 8,1%, против 8,8%, что ожидали аналитики, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Кроме того, в динамику торгов вмешался технический фактор. Инвесторы предпочитают зафиксировать часть прибыли после более чем двухпроцентного подъема котировок накануне. Причиной роста оказался прогноз Международного энергетического агентства, которое в четверг сообщило, что дефицит предложения на мировом рынке нефти может наступить раньше, чем ожидалось, благодаря сделке ОПЕК+ и решению Канады сократить добычу», — пояснил эксперт.

В среднесрочной перспективе нефть имеет потенциал начать рост. Во-первых, сформировалась техническая база на текущих уровнях. Во-вторых, у нефти появилась поддержка в виде договоренности ОПЕК+, а также формирующаяся тенденция на снижение запасов нефти в США. По последним данным от минэнерго США, запасы за прошедшую неделю снова снизились, что стало третьей неделей подряд.

«Технически нефть Brent находится в пологом локальном восходящем тренде. Ближайшая цель роста в рамках этой формации — $65−66 за баррель. Также этот целевой диапазон совпадет с первым ориентиром среднесрочной коррекции на 30% от волны падения начавшейся в начала октября 2018 года», — полагает Капустянский.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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