Омск, 14 декабря, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Молодёжный Чемпионат мира по хоккею — 2023 может пройти не только в Новосибирске. Как сообщили ИА REGNUM 14 декабря в правительстве Омской области, президент ИИХФ Рене Фазель и президент ФХР Владислав Третьяк одобрили идею о проведении популярного международного турнира в Омске.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Омск

13 декабря на Международном хоккейном форуме в Москве прошла встреча председателя совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александра Крылова, председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова и президента ИИХФ Рене Фазеля. Главный вопрос — решение Международной федерации отдать молодежный чемпионат мира в 2023 году России. В качестве площадки был определён Новосибирск.

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Но руководство Омской области выступило с предложением ещё одной столицей ЧМ сделать Омск. Ведь «Авангард» — главная команда Омска, являющегося одним из стратегических хоккейных центров страны, — вынуждена играть этот сезон вне родных стен, в Балашихе.

По словам Александра Крылова, впервые эта идея возникла несколько месяцев назад.

«Все мы знаем, как в Омске любят хоккей, как развивают там детский спорт и каким несчастьем для местных болельщиков стала текущая ситуация с ареной. Сейчас город остался без крупных спортивных форумов, поэтому возможное проведение такого события послужит серьёзным стимулом для развития города, его инфраструктуры. Осчастливит миллионы любителей хоккея в регионе», — подчеркнул Крылов в интервью изданию «Советский спорт».

Теперь необходимо дождаться официального решения ИИХФ:

«Мы обсудили с господином Фазелем дорожную карту. Ждём официального решения ИИХФ и дальше будем уже двигаться по плану. Знаю, этого ждет весь Омск».

Как уже сообщало ИА REGNUM, омский «Авангард» был вынужден переехать в Балашиху из-за проблем с «Ареной Омск», которая находится в аварийном состоянии. В Подмосковье «Авангард» будет проводить домашние матчи сезона 2018/19.

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