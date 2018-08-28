Путин поручил провести МЧМ-2023 по хоккею на высоком уровне

Новосибирск, , 11:17 — REGNUM Молодёжный чемпионат мира по хоккею нужно провести на высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин 28 августа на встрече с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

«Чемпионат мира нужно проводить, причём на высоком уровне. Мы это умеем делать, мы это уже продемонстрировали и сами себе. Здесь, в Новосибирске, чемпионат мира по хоккею среди молодёжи должен быть подготовлен», — сказал Путин.

Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Новосибирске. Международная федерация хоккея (IIHF) закрепила за Россией право проведения турнира.

Отметим, что первый чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд прошёл в СССР в 1974 году, турнир принимал Ленинград. В последний раз Россия проводила турнир в 2013 году в Уфе.

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