Москва, 14 декабря, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Сказать, что Евросоюз «испугался» наказывать Россию за действия по защите государственной границы — немножко преувеличить реакцию Европы на инцидент. Вероятнее всего, ЕС пошёл в фарватере тех решений, которые были приняты немного раньше в Вашингтоне. Соединенные Штаты также осудили действия России в Керченском проливе, но дальше этого дело не пошло, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик TeleTrade Богдан Писаренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Трудно сказать совершенно определённо, чем руководствовалась американская администрация, заняв такую позицию. Возможно, Трамп&Co заняты внутренними проблемами и торговыми переговорами с Китаем, которые для них сейчас более важны, чем принимать участие в предвыборной кампании господина Порошенко.

А возможно, это и сигнал последнему в рамках предвыборной кампании. Примечательно, что эти решения были приняты после частного визита в первых числах декабря в США ещё одного кандидата (и сегодняшнего лидера президентской гонки) Юлии Тимошенко», — пояснил эксперт.

Возможно, таким образом западные союзники намекают Порошенко на то, что он перегнул палку с этим походом ВМС Украины на Керченский пролив. Тогда понятна реакция Евросоюза в виде заявления по итогам саммита и понятен список тех, кто активно предлагал введение новых санкций (Польша, Литва, Эстония), и тех, кто это дело остановил (Франция и Германия).

«На крайний случай, чтобы сохранить лицо, Евросоюз продлил предыдущие санкции еще на полгода, сославшись на привычное отсутствие прогресса в деле реализации Минских договорённостей. К Киеву, кстати (как будто Украина тут и не при делах), претензий как всегда нет», — отметил Писаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря большинство стран Европейского союза отказались от наказания России за «инцидент в Керченском проливе». Европейские депутаты проголосовали за продление санкций.

Читайте также: ЕС не решился наказать Россию «за украинских моряков»