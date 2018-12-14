Курган, 14 декабря, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Проведение первого собрания кредиторов ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», входящего в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», заблокировано как минимум до конца декабря 2018 года. Арбитражный суд Курганской области в рамках дела о банкротстве установил обеспечительные меры, по которым, пока не будут рассмотрены претензии дочки госкорпорации «Ростех» о процессуальном правопреемстве по многомиллиардным долгам, выставленным госкорпорацией «Внешэкономбанк», проведение собрания невозможно. Слушания назначены на 24 декабря 2018 года. Сумма вменяемых долгов ООО, которое находится под наблюдением с конца февраля 2018 года, более 70 млрд рублей, но один из кредиторов в суде отметил, что большая часть долга — это «групповая задолженность» всей группы «Тракторные заводы» перед ВЭБ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Кузнецы (фрагмент). 1957

Напомним, машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», в который входит курганское предприятие, насчитывает два десятка компаний и заводов в ряде регионов России: Липецкой, Владимирской, Волгоградской областях, Алтайском крае, Карелии, Чувашии и Мордовии. Широко известно о финансовых проблемах концерна стало лишь в 2017 году, когда госкорпорация «Внешэкономбанк», выкупившая многомиллиардные долги группы у банков, начала активную кампанию по их возврату. В арбитражные суды были поданы иски о взыскании долгов, банкротстве заводов группы, и по ряду предприятий на сегодня введено наблюдение. Задолженность перед ВЭБ составляет 70−90 млрд рублей, из которых почти 30 млрд рублей кредитор уже взыскал с 13 компаний в сентябре 2018 года.

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Для спасения заводов концерна было принято решение передать оборонную часть «пула» госкорпорации «Ростех», а для гражданских подыскать частного инвестора. Решение об этом принято ещё в апреле 2018 года, но общественности о нём стало известно лишь в августе.

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Непосредственно ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» было создано в декабре 2007 года. С декабря 2016 года единственным участником общества числится ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (Чебоксары). С марта 2017 года управляющей организацией является АО «Курганмашзавод» (ещё одно предприятие концерна «Тракторные заводы»). Уставный капитал курганского предприятия составляет 628 324 213,37 рубля. 16 ноября 2018 года совет директоров «Курганмашзавода» одобрил приобретение 100% доли в ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» за один рубль.

«На сегодняшний момент производственные мощности металлургических подразделений обеспечивают в полном объеме выпуск спецтехники и гражданской продукции Курганмашзавода, и на 80% задействованы в выполнении заказов в рамках кооперации с предприятиями Концерна «Тракторные заводы», — отмечалось на официальном сайте департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области с уточнением, что на предприятии работают около 2 тыс. человек, а само оно состоит из трех основных производств: сталечугунолитейного, кузнечно-штамповочного и завода точных заготовок.

Банкротное дело ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» было инициировано 25 августа 2016 года малоизвестным ООО, чьи претензии составляли 3 695 845,04 рубля, и которое в феврале 2017 года отказалось от них.

Число кредиторов к тому времени увеличилось, 13 ноября 2017 года в дело вступила госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» с суммой претензий 68 511 817 686,46 рубля, в мае 2018 года их признали обоснованными и всю сумму включили в реестр кредиторов.

28 февраля 2018 года Арбитражный суд Курганской области удовлетворил заявление УФНС по области и ввёл наблюдение за заводом сроком на два месяца. Сумма претензий налоговой службы составляла 123 558 224,93 рубля. В июле 2018 года суд рассмотрел ходатайство временного управляющего Александра Никитина, который настаивал на продлении наблюдения, и пояснял, что по итогам финансового анализа завода установлено, что он «не обладает имуществом, достаточным для погашения всей кредиторской задолженности», но «вместе с тем, учитывая, что основной состав долга состоит из обязательств поручительства, не исключено погашение задолженности основными должниками». Тогда же стало известно, что решается вопрос по инвестированию деятельности должника.

«В соответствии с принятым на правлении государственной корпорации «РОСТЕХ» (протокол заседания правления №21 от 18.04.2018 г. ) решением, планируется приобретение частным инвестором у ГК «Внешэкономбанк» кредиторской задолженности концерна «Тракторные заводы» по всем кредитным сделкам и прав по обеспечивающим их исполнение сделкам (поручительства и залоги), а также приобретении и интеграции в периметр ООО «Холдинг Транспортные компоненты» активов концерна «Тракторные заводы». В настоящее время осуществляется подготовка договоров цессии по всем правам (требованиям) Внешэкономбанка к предприятиям концерна «Тракторные заводы». В планы нового инвестора не входит банкротство предприятий концерна, в том числе ООО «ЗКЛЗ», поэтому после осуществления процессуальной замены в делах о банкротстве рассматривается возможность подписания мирового соглашения. ООО «ЗКЛЗ» не является ни единственным, ни основным должником Внешэкономбанка, это групповая задолженность, активы всей группы предприятий — должников концерна позволяют говорить о возможности погашения задолженности и прекращения производства по банкротным делам путем подписания мировых соглашений», — отмечалось в материалах дела.

Тогда слушания были отложены, и до сих пор вопрос перехода к следующему этапу в банкротном деле не решён, действуют обеспечительные меры, запрещающие проведение первого собрания кредиторов, где должен решаться данный вопрос.

В последний раз запрет на проведение собрания был установлен в конце ноября 2018 года с подачи ООО «КТЗ», которое потребовало сначала рассмотреть его ходатайство о процессуальной замене кредитора ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на ООО «КТЗ». По данным ЕГРЮЛ, компания создана 27 сентября 2018 года, единственный его участник — госкорпорация «Ростех».