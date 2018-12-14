Хасавюрт, Дагестан, 14 декабря, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника одного из отделов управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и фальсификации доказательств против невиновного человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета республики.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Невинная жертва

Установлено, что 30 августа 2018 года в одной из аптек города Хасавюрта оперуполномоченными отдела в ходе проверки был выявлен факт продажи запрещенного препарата. Для оформления административного материала сотрудница аптеки была доставлена в здание отдела управления.

Подозреваемый, желая улучшить показатели раскрываемости преступлений, сфальсифицировал в отношении женщины результаты оперативно-розыскного мероприятия. Выходило, что у неё якобы было обнаружено наркотическое средство. На основании липовых материалов в отношении невиновной сотрудницы аптеки было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Полицейские в Дагестане сфальсифицировали уголовное дело против невиновных

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за аналогичное деяние фигурантами уголовного дела стали шесть сотрудников отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы и полка ППСП управления МВД города.

Как установила прокуратура Дагестана, в августе 2018 года в полицию обратился житель Махачкалы с заявлением о краже у него травматического пистолета. Однако сотрудники районного отдела вынудили гражданина переписать заявление о краже на заявление об утере, применив при этом физическую силу.

После этого участковый отдела полиции и инспекторы полка ППСП для поднятия показателей раскрываемости составили фиктивные протоколы об административных правонарушениях. В материалах говорилось, что заявитель вместе с товарищем якобы распивали спиртные напитки в общественном месте и нарушили правила хранения травматического оружия.

Читайте также: Сотрудники полиции в Дагестане попали под статью за сокрытие преступления