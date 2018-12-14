Москва, 14 декабря, 2018, 07:16 — ИА Регнум. На торгах в Лондоне 13 декабря нефть продолжила дорожать, но очень умеренными темпами. К вечеру четверга цена барреля выросла на 0,5%, до $60,40, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В этот же день Международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный обзор по нефтяному рынку. Согласно обзору, с 2008 года США снизили чистый импорт нефти более чем втрое. А в последнюю неделю ноября статистика показала, что Соединенные Штаты впервые стали чистыми экспортерами нефти.

По прогнозу МЭА, в 2019 году динамика рынка будет зависеть от способности Саудовской Аравии и ее крупнейшего партнера, России, регулировать цены на нефть путем сокращения добычи. Тем не менее США все равно в 2019 году будут удерживать позицию мирового лидера в добыче нефти, и это может оказывать дополнительное давление на цены.

Видимо, скептический взгляд МЭА на будущее нефтяного рынка не позволил цене на нефть 13 декабря существенно вырасти. На сегодня, 14 декабря, прогноз по цене Brent пересмотрен в сторону повышения до $60−61 за баррель.

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