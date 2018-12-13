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Нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель

Экономика

Баррель «международного эталона» оценивается в $59,85

Нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 13 декабря 2018, 18:30 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжают снижение — североморская Brent уже оценивается ниже $60 за баррель, 13 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent подешевела на 30 центов до $59,85 за баррель. Нефть марки WTI потеряла в цене 50 центов и оценивается в $50,65 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря сделка ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки поддержала нефтяные цены, однако ненадолго — уже 10 декабря нефть продолжила снижение.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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