Нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель

Лондон, , 18:30 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают снижение — североморская Brent уже оценивается ниже $60 за баррель, 13 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent подешевела на 30 центов до $59,85 за баррель. Нефть марки WTI потеряла в цене 50 центов и оценивается в $50,65 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря сделка ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки поддержала нефтяные цены, однако ненадолго — уже 10 декабря нефть продолжила снижение.

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