Тунис, 14 декабря, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Парламент Туниса отклонил законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 60 до 62 лет, 13 декабря передает агентство Reuters.

Тунис

Для принятия законопроекта требовалось одобрение хотя бы одной трети парламента (73 депутатов), но за повышение пенсионного возраста выступил всего 71 тунисский законодатель.

Законопроект был предложен премьер-министром Юсефом Шахедом в качестве меры сокращения бюджетного дефицита.

Читайте также: В Италии снижают пенсионный возраст до 62 лет