Будапешт, 13 декабря, 2018, 21:43 — ИА Регнум. Венгрия должна разблокировать сотрудничество комиссии Украина — НАТО, заявил посол США в Будапеште Дэвид Корнштейн, сообщило 13 декабря агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская агрессия

Посол считает, что Венгрия должна определиться с приоритетами, а также пугает страну Россией:

«Если Украине не удастся, Венгрия окажется на передней линии российской агрессии», — уверен Корнштейн.

Американский дипломат заявил, что Венгрия ведёт опасную игру с Россией, а также слишком зависима от российской нефти и газа.

Напомним, Венгрия блокирует заседания комиссии Украина — НАТО, поскольку Украина приняла законы, дискриминирующие венгерское национальное меньшинство Закарпатья. Украинские венгры не имеют права учиться на родном языке, поэтому Будапешт готов блокировать сотрудничество Украины и НАТО, пока Украина не пойдёт на уступки в данном вопросе.

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