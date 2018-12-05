Венгрия продолжит блокировать комиссию Украина — НАТО

Будапешт, , 12:29 — REGNUM Венгрия продолжит блокировать заседания комиссии Украина — НАТО, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает 5 декабря УНИАН.

По его словам, на Будапешт оказывают сильное влияние, чтобы Венгрия перестала препятствовать евроинтеграционной политике Украины.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не намерена сдавать свои позиции до тех пор, пока Киев не удовлетворит требования Будапешта по защите прав венгерского национального меньшинства на Украине.

Ранее Венгрия инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины.

Напомним, Будапешт требует, чтобы Киев изменил закон об образовании, который запрещает обучать школьников после пятого класса на иностранном языке. В ответ Украина заявляет, что ничего менять не будет.