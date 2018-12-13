Брюссель, 13 декабря, 2018, 20:30 — ИА Регнум. В самолёт президента Украины Петра Порошенко, возвращавшийся из Брюсселя, погрузили оборудование связи для ВСУ, сообщило 13 декабря издание «Европейская правда».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Мы передаём Вооружённым силам Украины устройства закодированной радиосвязи и портативные GPS-трекеры», — рассказал журналистам представитель НАТО

Один из собеседников «Европейской правды» заявил, что для транспортировки груза использовался самолёт государственной авиакомпании «Украина». По данным журналистов, в Брюсселе был один такой самолёт — тот, который перевозил Порошенко и украинскую делегацию.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, во время пресс-конференции с Порошенко, пообещал передать ВСУ защищённые системы связи.

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