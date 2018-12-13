Париж, 13 декабря, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Во французском Авиньоне погиб участник акции протеста «желтых жилетов», 13 декабря передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Жёлтый жилет

По информации властей, протестующий был сбит грузовиком, когда со своими соратниками блокировал автодорогу.

Это шестой участник акций «желтых жилетов», погибший с начала протестов во Франции.

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