Во Франции из-за протестов перенесли три матча чемпионата страны по футболу

Париж, , 15:19 — REGNUM Во Франции перенесли три матча 18-го тура чемпионата страны по футболу из-за беспорядков, сообщается 13 декабря на сайте лиги 1.

Так, были перенесены матчи «Ницца» — «Сент-Этьен», «Нант» — «Монпелье» и «Кан» — «Тулуза», которые должны были состояться 15 и 16 декабря. Соответствующее решение было принято по соображению безопасности в связи с ситуацией в стране.

Напомним, массовые акции протеста «жёлтых жилетов» охватили практически всю Францию. Начав с требований об отмене запланированного повышения цен на топливо и коммунальные услуги, митингующие вскоре начали требовать отставки Эммануэля Макрона с поста главы государства. В протестах, которые зачастую переходят в столкновения с полицией, участвуют десятки тысяч человек.

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