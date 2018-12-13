Париж, 13 декабря, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Глава французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян обвинил руководство страны в использовании атаки в Страсбурге с целью «заставить замолчать» «желтые жилеты», которых он призвал выйти на демонстрацию 15 декабря, сообщает Le Figaro.

Гелий Коржев. Поднимающий знамя. 1957

«Я всегда говорил активистам движения «желтые жилеты», даже до нападения в Страсбурге: избегайте демонстраций в Париже, оставайтесь в своих провинциях, где мобилизация проходит спокойно и мирно», — подчеркнул глава французской партии.

Николя Дюпон-Эньян заявил, что он не будет, подобно правительству, использовать эту трагедию, как попытку заставить людей «замолчать», которые не могут больше терпеть.

Политик также заявил, что он бы проголосовал за вотум недоверия в отношении правительства Франции, выдвинутый социалистами, коммунистами и «неприсоединившимися», но в парламенте они имеют всего 62 голоса из 577, и поэтому у них не было ни единого шанса на победу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Франции призвало «желтые жилеты» воздержаться от акций протеста 15 декабря в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Страсбурге.

Подробности: Париж призвал «желтые жилеты» воздержаться от манифестаций 15 декабря