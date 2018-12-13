Четверг, 13 Декабря 2018 года
11:58:20 МСК

Париж призвал «желтые жилеты» воздержаться от манифестаций 15 декабря

Политика

Правительство страны запретит подобные акции, но надеется на понимание со стороны демонстрантов в связи с нападением в Страсбурге

Париж, 13 декабря 2018, 10:40 — REGNUM  Правительство Франции призвало 13 декабря «желтые жилеты» воздержаться от акций протеста 15 декабря в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Страсбурге, сообщает французское издание Le Figaro.

С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь правительства Бенжамен Гриво. По его словам, официальный Париж «на данном этапе принял решение запретить проведения акций протеста» «желтых жилетов». Он тем не менее подчеркнул, что правительство призывает протестующих к разумности в связи с произошедшим в Страсбурге нападением.

Напомним, вечером 11 декабря неизвестный открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки в Страсбурге. По версии властей, за нападением стоял 29-летний Шариф Шекат, которого по-прежнему разыскивают власти страны. В ходе нападения погибли два человека, еще более десяти получили ранения.

Читайте развитие сюжета: В Авиньоне погиб еще один участник акций протеста «желтых жилетов»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты во Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить