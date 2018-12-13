Париж призвал «желтые жилеты» воздержаться от манифестаций 15 декабря

Париж, , 10:40 — REGNUM Правительство Франции призвало 13 декабря «желтые жилеты» воздержаться от акций протеста 15 декабря в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Страсбурге, сообщает французское издание Le Figaro.

С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь правительства Бенжамен Гриво. По его словам, официальный Париж «на данном этапе принял решение запретить проведения акций протеста» «желтых жилетов». Он тем не менее подчеркнул, что правительство призывает протестующих к разумности в связи с произошедшим в Страсбурге нападением.

Напомним, вечером 11 декабря неизвестный открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки в Страсбурге. По версии властей, за нападением стоял 29-летний Шариф Шекат, которого по-прежнему разыскивают власти страны. В ходе нападения погибли два человека, еще более десяти получили ранения.

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