Вашингтон, 13 декабря, 2018, 14:24 — ИА Регнум. В Восточной Антарктиде начали быстро таять ледники. Об этом сообщается на сайте NASA.

(сс) girlart39 Таяние льдов

Отмечается, что ледники стали таять вопреки прогнозам. Ранее считалось, что ледники Антарктиды не подвержены изменениям.

Кроме того, сообщается, что уровень моря значительно вырастет в случае таяния ледников. В частности, таяние ледника Тоттен повысит уровень моря на три метра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные нашли под ледяным покровом Антарктиды радиоактивный источник тепла, имеющий отношение к образованию подлёдных озер.

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