Москва, 13 декабря, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Новогодние и рождественские подарки 2019 года будут практичными. В период экономического роста страны можно ждать, что сувениры, коллекционные предметы будут пользоваться спросом, так как базовые потребности человека удовлетворены (это касается и печатных изданий, энциклопедий например, и подарков из игровой индустрии или музыкальных гаджетов и инструментов), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

(сс) tookapic Практичный новогодний подарок

«А в период политической неопределенности, предстоящего инфляционного давления, отсутствия роста заработных плат и перспектив на улучшение оплаты труда в 2019 году — подарки будут исключительно полезными, хозяйственными, подготовленными и продуманными заранее со ссылкой на бюджет дарителя», — пояснил эксперт.

Здесь в список можно включить предметы одежды, бытовую технику, косметику, наборы гигиенического ухода за собой. Реже в список новогодних покупок будет попадать электронная утварь — телефоны, дорогие наушники, игровые приставки, телевизоры.

«Всегда полезно знать заранее, что именно нужно получателю, возможно, чтобы принять участие финансово в доле покупки подарка. То есть если говорить о подарочных сертификатах, то роста спроса и бума на этот вид продукции ожидать не стоит. А сами по себе финансовые подарки вполне приемлемы», — считает Удилов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным маркетологов, на Новый год в России традиционно пользуются спросом парфюмерия, бытовая техника, товары из «модной индустрии», гаджеты и книги, особенно «дорогие и трендовые».

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