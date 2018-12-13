Стали известны наиболее популярные подарки на Новый год в России

Москва, , 08:01 — REGNUM На Новый год в России традиционно пользуются спросом парфюмерия и бытовая техника, заявил научный руководитель экспериментальной лаборатории «Нейротехнологии в управлении» Финансового университета при правительстве РФ Николас Коро в интервью RT.

По его словам, также граждане покупают на Новый год товары из «модной индустрии», попали в этот список и гаджеты. Кроме того, в этом году в категорию наиболее популярных подарков возвращаются книги, особенно «дорогие и трендовые».

В рейтинг самых популярных подарков впервые за 10 лет попали также предметы, связанные с русскими народными промыслами.

Напомним, ранее Роспотребнадзор в преддверии Нового года распространил рекомендации для граждан по безопасному совершению покупок в интернет-магазинах, рекомендовав обратить внимание на некоторые признаки потенциально опасных онлайн-покупок.

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