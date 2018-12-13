Москва, 13 декабря, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Граждане России полагают, что основные заслуги и ответственность за экономические успехи России и рост благосостояния граждан принадлежат президенту РФ Владимиру Путину (55%).Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Богач

На правительство России и министров по повышению благосостояния надеются 13%, на премьер-министра Дмитрия Медведева — лишь 4%.

Гораздо меньшие заслуги по росту экономики приписывают жители России губернаторам (5%) и предпринимателям (7%). 15% опрошенных никому не приписывают заслуги за рост благосостояния населения страны.

Опрос проведен 22−28 ноября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрос 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше проведен в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России продолжают экономить. При этом граждане меньше экономят на еде и больше — на одежде и развлечениях. Так, если в 2014 году на еде экономили 32% граждан, то в 2018 году их число сократилось до 25%.

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