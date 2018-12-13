Москва, 13 декабря, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Программа создания российской сверхтяжелой ракеты и беспилотного ее запуска в облёт Луны оценивается приблизительно в 1,5 трлн рублей. Проект федеральной целевой программы (ФЦП) Роскосмос подготовит к середине января 2019 года, сообщили РИА Новости источники в отрасли.

Pexels Луна

По сведениям собеседников агентства, ФЦП должна быть реализована в срок с 2020 по 2030 годы.

«Рассматриваются разные варианты сверхтяжелого носителя с разной стоимостью. В среднем на программу требуется где-то 1,5 трлн рублей», — цитирует агентство слова источника.

Уточняется, что создание космического аппарата для «сверхтяжа» придется финансировать отдельно.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября стало известно, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приказал создать координационный совет по разработке сверхтяжелой ракеты, а также ракетных комплексов тяжелого и среднего класса.

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