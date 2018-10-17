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В Роскосмосе создается координационный совет по сверхтяжелой ракете

Наука

В состав совета войдут руководители работ и главные конструкторы космических ракетных комплексов

В Роскосмосе создается координационный совет по сверхтяжелой ракете
Иллюстрация: Defenseimagery.mil
Энергия и Буран

Самара, 17 октября 2018, 17:58 — REGNUM  Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приказал создать координационный совет по разработке сверхтяжелой ракеты, а так же ракетных комплексов тяжелого и среднего класса, сообщает 17 октября пресс-служба госкорпорации Роскосмос.

Приказ подписан по итогам совещаний в Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс» в Самаре.

«По итогам работы в Самаре глава Роскосмоса подписал приказ о создании Координационного совета руководителей работ и главных конструкторов по созданию космических ракетных комплексов среднего, тяжёлого и сверхтяжёлого классов», — указано в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, космическая ракета сверхтяжелого класса будет использоваться для пилотируемых полетов к Луне и к Марсу, а также для вывода на околоземную орбиту конструкций массой порядка 100 тонн.

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