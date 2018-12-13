Что нового для народа готовят власти России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 декабря, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Президент РФ призвал выяснить, почему отменяют концерты рэперов;
- Регионы могут классифицировать по группам риска;
- Совфед намерен отклонить закон о ликвидации ГУПов и МУПов;
- Штрафы за задержку рейсов изменятся;
- Прогноз по курсу рубля и инфляции стал пессимистичнее.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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