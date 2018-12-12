МИД Украины призвал граждан быть осторожными во Франции
Киев, 12 декабря, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Консульская служба МИД Украины опубликовала памятку для граждан страны, в которой призвала жителей Украины быть осторожными во время пребывания во Франции, сказано 12 декабря на официальном сайте ведомства.
Особенно внимательными следует быть в местах скопления людей, на ярмарках, в аэропортах, на вокзалах и концертах, сказано в сообщении.
Сообщение появилось вскоре после того, как стало известно о стрельбе в Страсбурге, в результате которой два человека погибли, а 16 ранены.
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Напомним, в стране проходят массовые акции протеста так называемых «жёлтых жилетов». Украинские эксперты нашли аналогию между событиями во Франции и «оранжевой революцией» на Украине в конце 2004 года.
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