Беспорядки во Франции напоминают «оранжевую революцию» на Украине — эксперт

Киев, , 17:01 — REGNUM Существует большое сходство между беспорядками в Париже и событиями киевского майдана, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 10 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт отметил наличие общего символа — жёлтой жилетки, истерики СМИ по поводу насилия полиции по отношению к «детям» и даже рояль на улицах города:

«Всё это случается с технократическим правительством в момент его борьбы за расширение суверенитета — это все элементы характерные большинству цветных революций и другим формам массовых протестов», — отметил Бортник.

По мнению эксперта, протесты во Франции корректнее сравнивать не с майданом 2014 года, а с «оранжевой революцией» 2004 года:

«Внутренние результаты будут схожи — косметические изменения в политической системе и потеря перспектив переизбрания президента (Макрона) на следующий срок. Более интересными и тяжелыми могут стать «внешние» последствия. Майдан 2004-го на Украине (как и «Революция роз» в Грузии) кардинально изменил внешнюю политику РФ и соответственно ситуацию в восточной Европе, протесты во Франции могут изменить не только ЕС, но и западный мир в целом», — подытожил Руслан Бортник.

Напомним, «оранжевая революция» на Украине началась в конце 2004 года в Киеве. Победа кандидата в президенты страны Виктора Януковича стала поводом для массовых протестов в центре Киева. Под давлением протестующих был назначен неконституционный «третий тур выборов», в котором «победил» прозападный кандидат Виктор Ющенко.