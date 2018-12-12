Москва, 12 декабря, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Сбербанк России более пессимистично оценил курс рубля и инфляции на 2019−2020 годы. Это следует из презентации, представленной вице-президентом, директором департамента стратегии и развития банка Екатериной Латыповой на Дне аналитика — 2018.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На сегодняшний день Сбербанк прогнозирует курс рубля к доллару на уровне 65−70 рублей в ближайшие два года. В отчете за второй квартал 2018 года по МСФО банк давал прогноз на 2019 год о курсе в 66,5 рубля за доллар, на 2020 год — 67 рублей за доллар.

Ранее банк ожидал инфляцию на уровне 4,4% на конец 2019 года, 4% — на конец 2020 года. Новый прогноз — 4−5% в 2019—2020 годах.

Нефть марки Urals будет стоить $60−65 за баррель, прогнозирует Сбербанк. Ранее ожидания были на уровне $62.

Рост ВВП будет в пределах 1,4−2% в 2019—2020 годах. Прежний прогноз был — 1,6% в 2019 году и 1,7% в 2020 году.

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