Греф: «Сбербанк» может сменить название

Москва, , 17:37 — REGNUM Глава крупнейшего российского банка «Сбербанк» Герман Греф заявил, что кредитная организация может сменить название, так как по сути она стала огромной технологической компанией, а не просто банком. Об этом Греф заявил журналистам сегодня, 11 декабря.

«Очевидно, что сегодня мы значительно больше чем банк, мы уже достаточно большая экосистема», — сказал Греф.

Он подчеркнул, что «Сбербанк» по сути стал большой технологической компанией, а не просто банком. При этом в случае изменения названия компании её финансовое подразделение сохранит название «банк», как того требует закон.

Греф отметил, что вопрос находится на стадии обсуждения и пока рано говорить о чем-либо конкретном.

Напомним, что «Сбербанк» — это крупнейший российский коммерческий банк, который является наследником советской системы Государственных трудовых сберегательных касс (Сберкассы).