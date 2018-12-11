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Греф: «Сбербанк» может сменить название

Экономика

Вопрос обсуждается

Москва, 11 декабря 2018, 17:37 — REGNUM  Глава крупнейшего российского банка «Сбербанк» Герман Греф заявил, что кредитная организация может сменить название, так как по сути она стала огромной технологической компанией, а не просто банком. Об этом Греф заявил журналистам сегодня, 11 декабря.

«Очевидно, что сегодня мы значительно больше чем банк, мы уже достаточно большая экосистема», — сказал Греф.

Он подчеркнул, что «Сбербанк» по сути стал большой технологической компанией, а не просто банком. При этом в случае изменения названия компании её финансовое подразделение сохранит название «банк», как того требует закон.

Греф отметил, что вопрос находится на стадии обсуждения и пока рано говорить о чем-либо конкретном.

Напомним, что «Сбербанк» — это крупнейший российский коммерческий банк, который является наследником советской системы Государственных трудовых сберегательных касс (Сберкассы).

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Банковское дело
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