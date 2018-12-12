Санкт-Петербург, 12 декабря, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Парк в устье реки Смоленки на Васильевском острове в Петербурге, против застройки которого протестовали жители, попал в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), передает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующий законопроект городское Заксобрание поддержало 12 декабря в первом чтении.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Это произошло спустя всего неделю после того, как городской парламент большинством голосов «Единой России» отклонил поправки о сохранении парка на Смоленке, предложенные оппозиционными фракциями. Теперь же проект внесла сама «Единая Россия». Спикер ЗакСа, главный петербургский единоросс Вячеслав Макаров даже взял слово и лично представил законопроект, чего он почти никогда не делает.

Читайте ранее в этом сюжете: «Просто стыдно»: ЗакС Петербурга трижды отрёкся от парка на Смоленке

Макаров объяснил, что единороссы на заседании фракции после «бурного обсуждения» единогласно решили сохранить несколько скверов, которые, с подачи Смольного, в прошлый раз подвели под застройку — потому что единороссы услышали жителей, а также потому, что оппозиционные поправки в прошлый раз были написаны «на коленке» и юридически якобы были несостоятельны.

«Что важно, я увидел заинтересованность депутатов бороться за зеленые легкие нашего города. Коли мы говорили на протяжении всего созыва о том, чтобы сохранить исторический центр, не дать его застроить абы как, сохранить парки и скверы, не просто мы бились, а мы по-настоящему. Я внимательно изучил все поправки, услышал вас, коллеги», — сказал Вячеслав Макаров.

Теперь в ЗНОП попали 18 адресов, включая Парк в устье реки Смоленки на Васильевском острове, бульвар на Введенском канале, скверы на Митрофаньевском шоссе, у дома №50 по улице Свободы, на улице Пилотов, на проспекте Юрия Гагарина, у дома №243 по проспекту Обуховской Обороны, у дома №112 по улице Савушкина, на Пражской улице. Туда также вошли петергофские скверы и бульвары — вдоль Фабричной канавки, по улице Демьяна Бедного, по Ботанической улице, вдоль Троицкого ручья.

«Если это вызывает недовольство людей, и люди обращаются, то задача депутатов — услышать это. Не «бронзоветь», понимать, как сказать, по жизни, что ли, по-божески понимать их проблемы, их заботы. Если люди говорят — не один, не пять, а множество человек — то их надо слушать. В этом задача представительных органов власти», — сказал Макаров.

Он не пояснил, что помешало единороссам принять поправки по этим же скверам неделю назад, но уточнил, что по курируемому им Петроградскому району, от которого Макаров избирается многие годы, проблем не возникает — депутаты всегда оберегают его.

«Не хочу с точки зрения пиара здесь выступать. Но ни одной поправки не было внесено по Петроградскому району, которая поощряла бы строительство, только за сохранение скверов и парков», — поведал главный единоросс.

Депутат от «Партии роста» Максим Резник похвалил коллег из «ЕР» за правильное решение и исправление собственных ошибок, хотя и добавил, что вносил поправки по 14 скверам из 18-ти неделю назад. Теперь же парламент подошел к этому решению «с репутационными потерями».

«Несмотря на то, что можно критиковать процедуру, путь, форму, в целом, это решение выстраданное и будет демонстрацией зрелости парламента», — сказал Резник.

«Это можно было сделать в минувшую среду», — поддержал его «яблочник» Борис Вишневский. Он приветсвовал тот факт, что «ошибка частично исправлена», так как система характеризуется «своей реакцией на ошибку», однако осталось еще множество парков и скверов, которые были обделены вниманием Вячеслава Макарова и в новый список спасенных зеленых зон не попали.

«Вспомните, что было неделю назад в этом зале, когда я, Максим Резник и Алексей Ковалев пытались настоять на принятии поправок как раз по требованию граждан. Мы видели, к сожалению, согласованную позицию парламентского большинства и правительства города. Правительство говорило «нет», парламентское большинство просто не голосовало за эти поправки. То, что произошло, не пошло на пользу ни парламенту, ни правительству. Очень тяжело было отвечать на вопросы граждан, а почему, собственно, поправки, на которых они настаивали, не были поддержаны», — сказал Вишневский.

Он призвал сохранить также и Удельный парк, Парк 30-летия Октября, парк в Малиновке, который местные жители пытаются защитить от застройки последние 5−6 лет. Заметим, неделю назад Вячеслав Макаров заявил, что в парке будет построен православный собор, и эта зона в ЗНОП не попадет никогда.

Читайте также: Парк Малиновка в Петербурге не получил «бронь» от застройки

Впрочем, единоросс Андрей Анохин, выйдя за трибуну, пояснил оппозиционерам, что на их глазах произошло, и попросил не приписывать себе достижения других, так как оппозиционную повестку «ЕР» всегда готова увести.

«Это не победа оппозиции <…> Это победа Петербурга, и Петербург должен знать, что «Единая Россия» отстаивает интересы петербуржцев. Поэтому не надо говорить о победе оппозиции. Мы будем идти этим путем, которым нас ведет наш председатель Вячеслав Серафимович Макаров. Всю оппозиционную повестку, которая касается интересов петербуржцев, «Единая Россия» возьмет на себя и будет отстаивать интересы нашего города», — заявил Анохин.

Вячеслав Макаров, вопреки обыкновению, поразил всех не только вступительным, но и даже заключительным словом. Он прокомментировал слова Вишневского об «ошибках системы», призвав оппозиционеров к «бережному» и «уважительному» отношению друг к другу, так как «система не может разрушать себя изнутри».

Суть не в том, чья победа — защита парков, подчеркнул Макаров. По его словам, оппозиционеры вносили множество поправок только ради пиара, а не чтобы помочь жителям, в отличие от единороссов.

«У победы всегда много родителей, это поражение всегда сирота. Это просто победа здравого смысла. Сели, посмотрели, что юридически грамотно, и сделали. Многие поправки же были созданы для откровенного пиара, зная, что они не будут приняты, просто так, погарцевать», — упрекнул Макаров недовольных.

В результате, большинством голосов 18 зеленых зон попали в ЗНОП. Единоросс Денис Четырбок даже попросил голосования в поименном режиме, а не анонимного, что обычно предпочитает «ЕР», когда поддерживает непопулярные законы, и депутаты с ним согласились.