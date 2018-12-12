Вашингтон, 12 декабря, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Американская администрация должна надавить на Киев с целью ускорения реформирования украинской энергетической сферы, заявили в аналитическом центре госдепа США. Об этом сообщает 12 декабря RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению экспертов совета по международным отношениям США, такое воздействие администрации президента США Дональда Трампа поможет избавить экономику Украины от влияния России.

«Следует сделать реформирование энергетического сектора центральной темой в отношениях с этой страной», — цитирует агентство документ аналитиков госдепа США.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что на Украине энергетический сектор контролирует мафия, которая зарабатывает сотни миллионов долларов на закупках импортного угля и уничтожении украинской угольной отрасли.

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