В Раде властей Украины обвинили в уничтожении угольной отрасти

Киев, , 14:27 — REGNUM «На Украине энергетический сектор контролирует мафия, которая зарабатывает сотни миллионов долларов на закупках импортного угля и уничтожении украинской угольной отрасли». Об этом 4 декабря в кулуарах Верховной Рады заявил депутат, сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.

«Почему мы не развиваем собственное производство? Хотим заслушать министра энергетики о событиях в «Нафтогазе» — об этих сумасшедших выплатах премий, почему не допустили к проверке Счетную палату… Где же украинская цена на газ? Почему украинский газ стоит 70 долл, а «Нафтогаз Украины» и Министерство энергетики продают его украинцам за 300 долл за 1 тыс куб м? Это сумасшедшая коррупция, это мафия, которая сегодня возглавляет энергетический сектор Украины. Они сознательно блокируют слушание этого вопроса в парламенте. Огромные деньги идут за границу, за уголь. Это и Роттердам+ и Пенсильвания +. Это сотни миллионов долларов, это огромные прибыли», — сказал Бондарь.

Он сообщил, что за год Киев тратит более 2 млрд долл на закупку угля в США, Африке и России, но при этом не выделяет средства на модернизацию угольной отрасли Украины.

«Власть продолжает настойчиво кормить импортных производителей угля… Вместо того, чтобы поднимать собственную добычу угля на Днепропетровщине, Львовщине, Волыни власти продолжают схему по закупке угля в США, Южной Африке и в Российской Федерации о которой они говорят, что это наибольший враг. За год власть нашла 2,150 млрд долл для закупки угля в США и Африке. В то же время у них не нашлось 1 млрд грн (35,4 млн долл.) украинским шахтерам, чтобы увеличить добычу угля в Украине. В 60 раз больше нашли средств, чтобы заплатить за границу, а на наши собственные шахты не нашли», — возмутился Бондарь.

По его словам, Украина может сама обеспечивать свои потребности в угле.

«За несколько лет они уменьшили добычу угля на 30 млн тонн. На Донбассе мы потеряли 20 млн тонн добычи. А сейчас мы можем быстро нарастить добычу на 30 млн тонн. Для этого в бюджете нужно было предусмотреть 4,8 млрд грн (170 млн долл) на модернизацию шахт и поднять эти шахты. Что сделала власть? Предусмотрела 2,2 млрд грн (78 млн долл), из них 600 млн — на ликвидацию шахт… Мы не находим копейки, чтобы поднять собственное производство, чтобы наши шахтеры были задействованы», — подытожил Бондарь.

Как сообщалось, за первый квартал 2018 года Украина нарастила импорт каменного угля и антрацита на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,4 млн тонн, сообщила Государственная фискальная служба Украины. В денежном выражении импорт угля на Украину за январь-апрель составил $1,43 млрд, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Главным поставщиком угля на Украину остаётся Россия, на которую приходится 64,08% импорта. За первый квартал 2018 года Киев закупил российского угля на $643,58 млн. Поставки из США составили 28,7% украинского импорта ($288,4 млн), из Канады — 4,8% ($48,4 млн), из других стран — 2,39% ($24 млн).

Напомним, в январе-сентябре 2018 года на Украине добыли на 5% меньше угля, чем в аналогичный период прошлого года. Так, за 9 месяцев 2018 года было добыто 24,849 миллиона тонн угля. Государственные угледобывающие предприятия за 9 месяцев текущего года добыли 3,15 миллиона тонн угля, а это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

В 2017 году Украина уменьшила добычу рядового угля на 14,6% (на 5 млн 947,9 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом — до 34 млн 916,2 тыс. тонн. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля упала на 18,6% (на 1 млн 554,1 тыс. тонн) — до 6 млн 807,3 тыс. тонн, энергетического — на 13,5% (на 4 млн 393,9 тыс. тонн), до 28 млн 108,8 тыс. тонн.