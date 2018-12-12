Оксфорд, Великобритания, 12 декабря, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Американские исследователи выяснили, что у людей, регулярно употребляющих в пищу красное мясо и печень, выше риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Статья экспертов опубликована в European Heart Journal.

(сс)skylark Мясо

Эксперимент был проведен с тремя группами добровольцев, одни из которых не употребляли в пищу мяса, другие питались белым мясом, а в рацион третьих входили блюда из красного мяса и печени, говорится в докладе.

Именно в анализах третьей группы ученые обнаружили повышенную концентрацию триметиламин N-оксида (ТМАО), вещества, которое считают ответственным за повышение риска развития заболеваний сердца и сосудов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкие ученые установили, что процесс клеточного старения замедляют вещества, входящие в состав шоколада, чая, вина и кофе в сочетании с цинком.

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