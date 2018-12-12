Москва, 12 декабря, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Компании S7 Space и «Газпром космические системы» договорились о сотрудничестве в области создания и запусков космических аппаратов гражданского назначения, сообщила пресс-служба S7 Space.

NASA Старт космического корабля

В соответствии с договорённостью, АО «Газпром космические системы» будет пользоваться услугами по запускам космических аппаратов в рамках проектов «Морской Старт» и «Наземный старт».

Также в S7 Space проявили интерес к совместному производству космических аппаратов, в том числе к сборке и проведению испытаний компонентов новых и модернизированных средств выведения.

Для подготовки предложений по развитию сотрудничества стороны договорились сформировать совместную рабочую группу. Предполагается, что она позволит реализовать коммерческий потенциал обеих компаний с большей эффективностью.

S7 Space — первая коммерческая компания в РФ, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов.

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