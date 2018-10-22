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НПО Энергомаш разработает модификацию двигателя в интересах S7 Space

Экономика

Соглашение «охватывает целый спектр направлений совместной деятельности»

Химки, Московская область, 22 октября 2018, 12:19 — REGNUM  Специалисты научно-производственного объединения Энергомаш планируют возобновить производство, сертификацию и коммерческие продажи «земной» и «высотной» модификации одного из двигателей в интересах компании «С7 Космические транспортные системы», сообщает 22 октября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что договоренности компаний были подкреплены соглашением о сотрудничестве. Оно «охватывает целый спектр направлений совместной деятельности в интересах обеих компаний с учетом текущих и перспективных планов», — говорится в сообщении.

Также стороны договорились оформить отдельное соглашение об условиях приобретения и поставки новых товарных двигателей РД171М. Детали и дорожная карта сотрудничества будут проработаны совместной рабочей группой специалистов предприятий с участием представителей Роскосмоса.

С7 Космические транспортные системы (S7 Space) — первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов.

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