Вашингтон, 12 декабря, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Почти $300 тыс. обязана выплатить порноактриса Стеффани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс) адвокатам президента США Дональда Трампа. Такое решение вынес 11 декабря федеральный судья округа Колумбия, передает телеканал CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Данное решение касается минувшего судебного разбирательства, когда Клиффорд подала на Трампа иск с обвинениями в клевете. В октябре иск был отклонен, после чего адвокаты президента США обратились в суд с требованием компенсации судебных издержек.

Отмечается, что суд обязал порноактрису выплатить юристам Трампа $293 тыс., в эту сумму входит и штраф самой Клиффорд в размере $1 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стеффани Клиффорд публично заявила об интимных связях с Дональдом Трампом. Как отметила сама порноактриса, позднее ей якобы стали поступать угрозы. Глава Белого дома назвал ложью все сведения, сообщенные Клиффорд. В связи с этим порноактриса решилась подать иск против американского президента.

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