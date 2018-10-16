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Суд отклонил иск порноактрисы против Трампа

Общество

Суд счел доводы Клиффорд неубедительными

Суд отклонил иск порноактрисы против Трампа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 16 октября 2018, 05:44 — REGNUM  В США суд отклонил иск, поданный бывшей порноактрисой Стефани Клиффорд, обвинявшей президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в распространении порочащих ее сведений, сообщает Associated Press.

Ее адвокат заявил, что Клиффорд намерена обжаловать отклонение иска и уверена, что ей удастся довести дело до суда. Суд же в свою очередь решил, что порноактриса не смогла доказать, что американский президент своими высказываниями в Twitter каким-то образом задел ее честь и достоинство.

Напомним, ранее Клиффорд заявляла об интимных связях с Трампом и рассказывала о них журналистам. Как отметила сама порноактриса, издания отказались публиковать статью, а позднее ей якобы стали поступать угрозы. Трамп отреагировал на происходящее в своем Twitter, заявив, что все сведения, сообщенные Клиффорд, являются ложью. В связи с этим экс-порноактриса решилась подать иск против американского президента.

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