Суд отклонил иск порноактрисы против Трампа

Вашингтон, , 05:44 — REGNUM В США суд отклонил иск, поданный бывшей порноактрисой Стефани Клиффорд, обвинявшей президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в распространении порочащих ее сведений, сообщает Associated Press.

Ее адвокат заявил, что Клиффорд намерена обжаловать отклонение иска и уверена, что ей удастся довести дело до суда. Суд же в свою очередь решил, что порноактриса не смогла доказать, что американский президент своими высказываниями в Twitter каким-то образом задел ее честь и достоинство.

Напомним, ранее Клиффорд заявляла об интимных связях с Трампом и рассказывала о них журналистам. Как отметила сама порноактриса, издания отказались публиковать статью, а позднее ей якобы стали поступать угрозы. Трамп отреагировал на происходящее в своем Twitter, заявив, что все сведения, сообщенные Клиффорд, являются ложью. В связи с этим экс-порноактриса решилась подать иск против американского президента.