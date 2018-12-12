Киев, 12 декабря, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Происшествие в Керченском проливе — не шутка, а война. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому Fox News, фрагмент видео политик опубликовал на своей странице в Facebook.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Читайте также: Порошенко: обвинение Россией моряков — спектакль и фарс

Действия российских пограничников, предупредивших украинских моряков о недопустимости нарушения границы, глава Украины назвал «агрессией». Обращаясь к российскому президенту Владимиру Путину, он заявил о «войне».

"Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — сказал Порошенко.

Официально войну России Киев не объявлял.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение российской границы. Экипаж арестовали. В Киеве Москву обвинили в агрессии, Порошенко объявил в ряде областей военное положение на 30 дней. Российские власти расценивают инцидент как провокацию.

Читайте также: Население Украины понимает, зачем Порошенко ввёл военное положение — опрос