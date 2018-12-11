Население Украины понимает, зачем Порошенко ввёл военное положение — опрос

Киев, , 17:14 — REGNUM Почти две трети жителей Украины допускают, что действующий президент Украины Пётр Порошенко хотел ввести военное положение в стране для отмены президентских выборов, сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», опубликованном 11 декабря на официальном сайте организации.

Решение о введении военного положения в десяти областях Украины сроком на 30 дней не поддерживает 60% опрошенных, против ввода военного положения на всей территории страны на 60 дней высказалось 76% населения.

Большинство граждан (69%) считают решение о введении военного положения на Украине запоздалым решением, поскольку, с их точки зрения, это надо было сделать сразу после референдума в Крыму и начала гражданской войны в Донбассе.

Мнение, сформированное украинской пропагандой, о том, что Россия является для Украины «страной агрессором» разделяет 62% населения, 26% так не считают, а 10% не определились с ответом.

Напомним, 26 ноября в десяти областях Украины было введено военное положение. Президент Украины Пётр Порошенко мотивировал это решение опасностью «вооружённой агрессии» со стороны России.

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Вместе с тем, вот уже около пяти лет, украинские власти постоянно заявляют о том, что ВСУ воюет с Россией в Донбассе. В Феврале 2018 года на Украине был принят закон, в котором Россия была названа «страной агрессором».

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