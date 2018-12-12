Екатеринбург, 12 декабря, 2018, 06:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге городская дума намерена отменить собственное решение о повышении заработной платы мэру Александру Высокинскому. Причиной данного шага стал широкий общественный резонанс, вызванный решением об индексации заработка главы Екатеринбурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Даже после того, как прошло заседание, я решение не подписывал. Затем мы встретились с Александром Высокинским и проговорили, что мы все-таки должны работать в интересах обычных жителей, и сейчас такое решение было бы преждевременным. Недостаточно большой бюджет, чтобы принимать подобные решения. Александр Геннадьевич поддержал, мы проконсультировались с губернатором Свердловской области, он согласился. Приняли решение, что завтра мы собираем депутатов городской думы, еще раз со всеми обговариваем, и на следующей неделе в понедельник мы принимаем решение об отмене», — сообщил городскому информационному порталу «Е1» спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, решение об увеличении зарплаты главе Екатеринбурга Александру Высокинскому было принято 11 декабря на седьмом заседании городской думы VII созыва. Несмотря на то, что ряд депутатов призывали коллег не принимать данное решение, чтобы «не раздражать людей», оно было принято большинством голосов (за проголосовали 27 депутатов из 36).

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Впоследствии решение городской думы Екатеринбурга, большинство в которой представляют депутаты от «Единой России», было подвергнуто жёсткой критике со стороны руководства партии. Так, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил на заседании президиума, что люди ждут от депутатов решение других задач, и потребовал отмены решения о повышении зарплаты главе города и депутатам, работающим на постоянной основе.

«Завтра должна быть реакция регионального политсовета, и это решение должно быть отменено. Оно принималось на фоне повышения зарплат работникам бюджетной сферы в регионе на 4%. А себе 40%. Какое отношение к партии мы хотим получить? Это решение должно быть отменено. Ровно на тот размер, на который повышается зарплата бюджетникам, они могут себе повысить зарплату», — заявил Андрей Турчак.