В Екатеринбурге гордума поддержала повышение зарплаты мэру города

Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM Депутаты городской думы Екатеринбурга большинством голосов проголосовали за повышение оплаты труда главе администрации города. Против повышения проголосовали четыре депутата, ещё два от голосования воздержались, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщила замглавы администрации Екатеринбурга Марина Андрусь, повышение зарплаты обосновывается увеличением круга полномочий главы.

Против повышения выступили депутаты фракции КПРФ в гордуме Екатеринбурга. Они призвали не раздражать людей повышением заработных плат чиновникам на фоне растущего социального неблагополучия, а также дождаться положительных результатов деятельности нового мэра Екатеринбурга и по их итогам, если потребуется повышать зарплату.

«Подумайте о том, чьи интересы вы здесь представляете, ну и принимайте решение», — заявил представитель фракции КПРФ.

По итогам голосования 27 депутатов проголосовали за повышение заработка градоначальнику.

Также большинством голосов депутаты проголосовали за повышение заработной платы чиновникам мэрии и депутатам городской думы, работающим на постоянной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге проходит седьмое заседание городской думы. Ранее депутаты утвердили корректировку бюджета 2018 года и приняли проект муниципального бюджета на 2019 год в первом чтении.

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