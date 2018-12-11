Астана, 11 декабря, 2018, 23:00 — ИА Регнум. В январе — ноябре 2018 года в Казахстане добыто 82,4 млн тонн нефти и конденсата, что на 4,9% больше показателя аналогичного периода 2017 года. Об этом заявил министр энергетики Канат Бозумбаев, выступая на правительственном заседании, сообщила пресс-служба кабинета министров.

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По словам главы энергетического ведомства, больше всего нефти было добыто на месторождении «Тенгиз» — 25,9 млн тонн, на месторождении «Кашаган» — 12 млн тонн и на месторождении «Карачаганак» — 11,1 млн тонн.

Также высокопоставленный чиновник доложил, что за 11 месяцев 2018 года Казахстан экспортировал 66 млн тонн нефти, что на 3,8% превышает показатель соответствующего периода 2017 года.

Подводя итог своего выступления, Бозумбаев сообщил, что с начала текущего года казахстанские НПЗ переработали порядка 15 млн тонн нефти, продемонстрировав рост показателя на 8,6% и превысив план на 2,4%.

«Объем производства авиатоплива, дизельного топлива, мазута и бензина составил 10,6 млн тонн, показав рост на 9,3% к аналогичному периоду 2017 года и на 3,9% к плану на 11 месяцев 2018 года», — отметил он.

Напомним, что согласно официальным данным министерства энергетики Казахстана, в настоящее время на нефтебазах республики имеется 267,5 тысячи тонн бензина Аи-92 и 143,2 тысячи тонн дизельного топлива. Этих запасов казахстанским потребителям должно хватить на 30 дней и на 11 дней соответственно.

Отметим, что правительство Казахстана рассматривает возможность введения временного запрета на вывоз дизтоплива в соседние страны, поскольку казахстанские власти опасаются возникновения дефицита нефтепродуктов. Поводом для этого стал тот факт, что цены на ГСМ в Казахстане ниже, чем в России, Киргизии и Узбекистане.

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