Власти Казахстана намерены ввести запрет на вывоз нефтепродуктов

Астана, , 13:08 — REGNUM Казахстанские власти опасаются дефицита нефтепродуктов, который может возникнуть из-за того, что в Казахстане цены на горюче-смазочные материалы ниже, чем в соседних странах. Об этом стало известно в ходе правительственного заседания, проходившего сегодня, 11 декабря.

По словам министра энергетики Каната Бозумбаева, бороться с этой проблемой планируют за счет введения временного запрета на вывоз нефтепродуктов, в частности — дизельного топлива.

«Из-за диспаритета розничных цен на нефтепродукты на АЗС Казахстана по сравнению с соседними странами имеются факты высокого потребления ГСМ транзитным транспортом в приграничных областях республики», — сказал он.

При этом глава минэнерго отметил. что средняя розничная цена бензина марки АИ-92 в Казахстане составляет лишь 154,8 тенге (27,7 рубля), а дизтоплива — 193,2 тенге (34,6 рубля).

«Для сравнения: розничная цена бензина в Российской Федерации — 230,5 тенге (41,3 рубля), в Узбекистане — 273 тенге (48,9 рубля), в Киргизии — 234 тенге (41,9 рубля) за литр. Цена дизельного топлива в России — 246,5 тенге (44,1 рубля), в Киргизии — 250,8 тенге (44,9 рубля), в Узбекистане — 208 тенге (37,2 рубля)», — уточнил Бозумбаев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Казахстане был введен запрет на экспорт светлых видов нефтепродуктов. Ограничение будет действовать до 1 января 2019 года. Ожидается, что к тому моменту республика сможет начать самостоятельно обеспечивать внутренний рынок бензином после окончания модернизации трех крупных казахстанских НПЗ.

Также Казахстан в течение 2019 года планирует поставить в соседние Киргизию, Узбекистан и Таджикистан около 1,2 млн тонн бензина.

Отметим, что в настоящее время Казахстан занимает 10-е место в бензиновом рейтинге от агентства «Glopbal petroleum prices». Средняя стоимость одного литра этого вида автомобильного топлива в республике сейчас составляет $0,48 (31,8 рубля по текущему курсу).