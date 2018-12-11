Архангельск, 11 декабря, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Строительство мусоросжигательных заводов не решит проблему со свалками в Архангельской области. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила координатор регионального экологического движения «42» Анастасия Кочнева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон ТБО

Напомним, на юге Архангельской области планируют построить полигон для размещения ТКО, в том числе из Москвы. Власти региона заявляли о создании в Шиесе современного экотехнопарка по передовым европейским технологиям, но на деле оказалось, что речь идет только о размещении, но не о переработке отходов. В канун единого дня протеста, когда тысячи жителей региона вышли на митинги с требованием запретить ввоз мусора, региональное правительство сообщило, что ведет переговоры по поводу дальнейшей переработки ТКО.

«Исходя из сложившейся практики, это может быть сжигание отходов в целях получения тепловой и электрической энергии», — заявил тогда представитель правительства Евгений Фоменко.

«Мы не понимаем, почему правительство Архангельской области рассматривает сжигание брикетов в качестве выхода из сложившейся ситуации. Ведь это больше похоже на выход из дверей падающего самолета, — Сжигание — дорогая и опасная технология. Во-первых, мусоросжигательный завод — это не волшебный шкаф, в котором исчезает мусор. Это махина, которая производит токсические вещества из относительно безопасного сырья. После сжигания остаются токсическая зола и шлак, объем которых составляет до трети первоначального объема мусора. Золошлаковые отходы необходимо захоранивать на специальных полигонах для опасных отходов. Поэтому сжигание не решает проблему свалок, а порождает строительство новых. Во — вторых, при сжигании мусора образуются диоксины. Эти вещества вызывают рак у взрослых и детей, заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы, нарушения иммунитета, врожденные аномалии».

Для того чтобы сократить негативное влияние выбросов, нужны газоочистительные фильтры. Они составляют до половины стоимости всего завода. По словам Анастасии Кочневой, менять их нужно будет регулярно — раз в 2−3 года. Региональному бюджету эти мероприятия могут оказаться не под силу.

Но самое главное, что морфологический состав ТКО в брикетах никому не известен. А это значит, что в брикетах в Шиес будет поступать все подряд.

«Ни один фильтр не сможет очистить выбросы от сжигания смешанного мусора, что бы ни говорили инвесторы, это просто физически невозможно», — заявила Кочнева.

Она также сообщила, что в Европе с 2017 года введен мораторий на строительство новых мусоросжигательных заводов, поэтому такие компании, как швейцарская Satarem, ищут новые рынки сбыта в странах Азии, Африки, Латинской Америки и предлагают свои устаревшие технологии под видом инноваций.

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«Вариант один — соблюдать приоритеты государственной политики по обращению с отходами (фз 89). И внедрить в Москве в соответствии с этими приоритетами современную систему обращения с отходами. Внедрить раздельный сбор, чтобы максимальное количество отходов отправлялось на утилизацию (переработку). Проводить политику на сокращение образования отходов. Тогда и вывозить ничего не придется».