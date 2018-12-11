Москва, 11 декабря, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Более 10 тыс. лиц, подозреваемых в террористической деятельности, силовики не пустили в Россию в 2018 году. Об этом сообщил 11 декабря на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

Бортников Александр

Он пояснил, что контроль над миграционными потоками был усилен с целью борьбы с террористами. Выезд за рубеж отказался закрыт для более чем 60 граждан РФ и инсотранцев, направлявшихся на Ближний Восток в зоны конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM, Бортников рассказал о предотвращении терактов, которые планировали в 2018 году в регионах северного Кавказа 37 террористических ячеек. Были нейтрализованы 65 боевиков, еще 861 бандит, их главари и пособники были задержаны.

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